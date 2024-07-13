Бывший главный санитарный врач России поставил Байдену серьёзный диагноз

У президента Джо Байдена были замечены признаки деменции, альцгеймера и нарушения координации. Один из примеров — падение на трапе, что является показателем возрастных изменений и потери ориентации в пространстве. Это отметил академик РАН, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко в эфире радио "Комсомольская правда".

Он обратил внимание, что Байден сегодня сильно зависит от шпаргалок и часто обращается к ним при общении с коллегами. Это, по его мнению, свидетельствует о замедленных мыслительных процессах. Важную роль в этом контексте играет его супруга Джилл Байден, которая не только выполняет функции помощника и няньки, но и активно участвует в предвыборных мероприятиях.

"Джилл, видимо, не хочет покидать Белый дом, поэтому она является главным стимулятором упорства Байдена", — приводит его слова kp.ru.

Основная интрига заключается в том, сможет ли Байден сохранить статус кандидата от Демократической партии. В августе на съезде партии демократы должны официально объявить своего кандидата. Если Байден всё же им будет, то грядущие выборы могут стать историческими, поскольку в них примут участие самые возрастные политики — Дональду Трампу 78 лет, а Байдену в ноябре исполнится 82.