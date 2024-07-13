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13 июля, 03:25

Бывший главный санитарный врач России поставил Байдену серьёзный диагноз

Академик РАН Онищенко увидел у Байдена признаки альцгеймера и деменции

Президент США Джо Байден на саммите НАТО. Обложка © ТАСС / АР / Susan Walsh

Президент США Джо Байден на саммите НАТО. Обложка © ТАСС / АР / Susan Walsh

У президента Джо Байдена были замечены признаки деменции, альцгеймера и нарушения координации. Один из примеров — падение на трапе, что является показателем возрастных изменений и потери ориентации в пространстве. Это отметил академик РАН, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко в эфире радио "Комсомольская правда".

Он обратил внимание, что Байден сегодня сильно зависит от шпаргалок и часто обращается к ним при общении с коллегами. Это, по его мнению, свидетельствует о замедленных мыслительных процессах. Важную роль в этом контексте играет его супруга Джилл Байден, которая не только выполняет функции помощника и няньки, но и активно участвует в предвыборных мероприятиях.

"Джилл, видимо, не хочет покидать Белый дом, поэтому она является главным стимулятором упорства Байдена", приводит его слова kp.ru.

Основная интрига заключается в том, сможет ли Байден сохранить статус кандидата от Демократической партии. В августе на съезде партии демократы должны официально объявить своего кандидата. Если Байден всё же им будет, то грядущие выборы могут стать историческими, поскольку в них примут участие самые возрастные политики — Дональду Трампу 78 лет, а Байдену в ноябре исполнится 82.

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Ранее ошибка президента США Джо Байдена на саммите НАТО, где он перепутал президента Украины Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным, вызвала серьёзные опасения по поводу его умственных способностей. Инцидент усилил насмешки в Интернете и поставил под угрозу его предвыборную кампанию. Такие критические ошибки подрывают доверие к Байдену и могут оказать негативное влияние на его политическое будущее.

Кирилл Сосновских
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