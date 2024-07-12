Критическая ошибка: В США засомневались в умственных способностях Байдена после его оговорки с именами
Bloomberg: Ошибка Байдена с именами усилила опасения из-за его здоровья
Джо Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans
Ошибка президента США Джо Байдена, который на саммите НАТО перепутал Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина, усилила опасения по поводу его умственных способностей. Об этом пишет Bloomberg.
В материале указывается на "насмешки", появившиеся в Интернете после оговорки, так как глава государства спутал своих "врагов" с союзниками. Столь критические ошибки, подчёркивает агентство, ставят под угрозу его предвыборную кампанию.
Напомним, выступая на саммите НАТО, Джо Байден позвал на трибуну "президента Украины" Владимира Путина вместо Владимира Зеленского. Американский лидер сразу извинился, попытавшись заверить, что хотел пообещать победить Путина.