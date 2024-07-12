Критическая ошибка: В США засомневались в умственных способностях Байдена после его оговорки с именами

Ошибка президента США Джо Байдена, который на саммите НАТО перепутал Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина, усилила опасения по поводу его умственных способностей. Об этом пишет Bloomberg.

В материале указывается на "насмешки", появившиеся в Интернете после оговорки, так как глава государства спутал своих "врагов" с союзниками. Столь критические ошибки, подчёркивает агентство, ставят под угрозу его предвыборную кампанию.