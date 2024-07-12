Оговорка на саммите НАТО президента США Джо Байдена, который, представляя Владимира Зеленского, передал слово лидеру РФ Владимиру Путину, показала его "пророссийскость". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мне кажется, пресловутое "российское вмешательство в американские выборы" уже невозможно скрыть — налицо пророссийский кандидат, которым управляет "рука Кремля", — написала она в телеграм-канале.

По мнению дипломата, теперь в Штатах стоит ждать истерику Хиллари Клинтон о "нападении на американскую демократию" и доклад Государственного департамента о некоем раскрытии заговора "внутренних террористов".