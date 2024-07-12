Навалил кринжа: Политологи поспорили о том, сойдёт ли Байден с дистанции после оговорки про Путина

Очередная нелепая оговорка Джо Байдена, назвавшего президентом Украины Владимира Путина прямо на глазах у изумлённого и униженного Владимира Зеленского, лишь усилила споры о том, на что вообще рассчитывают демократы, продвигая такого кандидата. Ведь даже если он обойдет Трампа в предвыборной гонке, то осуществлять свои полномочия ему не под силу ввиду объективных причин. Для США это означает отставка президента по состоянию здоровья и назначение новых выборов. Life.ru спросил у экспертов, как будет развиваться кампания Демократической партии в дальнейшем, решатся ли они на экстренную смену кандидата, или продолжат поддерживать жизнь в 81-летнем Байдене, который дряхлеет на глазах. Мнения политологов разделились, но обо всём по порядку.

По словам политолога Александра Асафова, Байден — это не конкретная личность, которая, несомненно, является слабым выбором для Демократической партии. Байден — это группа лиц, связанная с определёнными финансово-промышленными кругами, которая достаточно эффективно и жёстко управляла важными для Америки направлениями. И она намерена делать это и впредь, хотя эффективность этого процесса, скажем прямо, под сомнением. Тот факт, что их интересы представляет слабый и немощный старик - это конечно, имиджевый минус, но в конце концов, они в этом уже какое-то время живут.

Эмоционально, конечно, похоже, что абсолютно все в нём разочаровались, включая сторонников, донаторов, жертвователей и вообще всех, кроме Вупи Голдберг, которой всё равно, валит ли в штаны Байден или нет, как выразилась она сама. Но с точки зрения электоральной логики, до возможного решения о смене кандидата ещё далеко и вполне возможно, что Байден передаст кому-то власть уже после выборов. политолог Александр Асафов.

Собеседник Life.ru отметил, что показатели Харрис по прошлой президентской кампании значительно хуже, рейтинги у Мишель Обамы выше, но с точки зрения электорального доверия — его тоже нет. По словам политолога, у американцев есть опыт выборов президентов с значительно более низким рейтингом. И здесь стоит напомнить, что и Трамп проигрывал дебаты, а после чего стал президентом.

Но есть и другие мнения. К примеру, политолог и учредитель АНО "Центр международного взаимодействия и сотрудничества", член экспертного клуба "Дигория" Мария Прокофьева обращает внимание на фактический раскол, который случился у Демократической партии: группа приближенных лиц, включая, в первую очередь, семью самого Байдена, кричат, что коней на переправе не меняют, но значительная часть демократического истеблишмента начала активно думать над альтернативами.

Развернулась целая пиар-кампания с призывом к Байдену подумать о своем возрасте и сняться с гонки. К этой кампании подключили ряд лидеров общественного мнения – от Нэнси Пелоси до Стивена Кинга и Джорджа Клуни. Однако действующий американский президент до сих пор не поддался уговорам. Плохое выступление на дебатах он оправдал усталостью из-за перелётов, и поэтому проходящий в Вашингтоне саммит НАТО должен был стать важнейшим стресс-тестом и показать, что Байдену по силам, как минимум, переизбраться. Однако этот тест он не выдержал: повторы, замедленная реакция, забывчивость, которые отмечают участники саммита – всё это трудно назвать показателями ментального здоровья. политолог Мария Прокофьева.

Оговорки Байдена, по словам собеседницы Life.ru, просто поражают, и речь не просто о том, что он перепутал Зеленского с Путиным, а Камалу Харрис с Трампом. Интересно, что Байден в ходе пресс-конференции заявил о бессмысленности нанесения ударов ВСУ по Москве и Кремлю и добавил, что власти США ежедневно принимают решения о том, на какое расстояние вглубь территории России позволять Киеву наносить удары американским оружием.

"Кампания по пересмотру кандидатуры Байдена набирает обороты, и с большой вероятностью партия в конечном итоге заставит президента отказаться в пользу вице-президента Камалы Харрис. По опросам общественного мнения, такую замену одобряют 70% американцев. Но даже в этом случае шансы Трампа на победу растут, хаос и внутренние разбирательства демократов определенно играют ему на руку", — уверена она.