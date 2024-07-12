Навалил кринжа: Политологи поспорили о том, сойдёт ли Байден с дистанции после оговорки про Путина
Политологи поспорили о том, "отменят" ли Байдена после оговорки про Путина
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции на 75-м саммите НАТО. Обложка © AP / TASS
Очередная нелепая оговорка Джо Байдена, назвавшего президентом Украины Владимира Путина прямо на глазах у изумлённого и униженного Владимира Зеленского, лишь усилила споры о том, на что вообще рассчитывают демократы, продвигая такого кандидата. Ведь даже если он обойдет Трампа в предвыборной гонке, то осуществлять свои полномочия ему не под силу ввиду объективных причин. Для США это означает отставка президента по состоянию здоровья и назначение новых выборов. Life.ru спросил у экспертов, как будет развиваться кампания Демократической партии в дальнейшем, решатся ли они на экстренную смену кандидата, или продолжат поддерживать жизнь в 81-летнем Байдене, который дряхлеет на глазах. Мнения политологов разделились, но обо всём по порядку.
По словам политолога Александра Асафова, Байден — это не конкретная личность, которая, несомненно, является слабым выбором для Демократической партии. Байден — это группа лиц, связанная с определёнными финансово-промышленными кругами, которая достаточно эффективно и жёстко управляла важными для Америки направлениями. И она намерена делать это и впредь, хотя эффективность этого процесса, скажем прямо, под сомнением. Тот факт, что их интересы представляет слабый и немощный старик - это конечно, имиджевый минус, но в конце концов, они в этом уже какое-то время живут.
Эмоционально, конечно, похоже, что абсолютно все в нём разочаровались, включая сторонников, донаторов, жертвователей и вообще всех, кроме Вупи Голдберг, которой всё равно, валит ли в штаны Байден или нет, как выразилась она сама. Но с точки зрения электоральной логики, до возможного решения о смене кандидата ещё далеко и вполне возможно, что Байден передаст кому-то власть уже после выборов.
политолог Александр Асафов.
Собеседник Life.ru отметил, что показатели Харрис по прошлой президентской кампании значительно хуже, рейтинги у Мишель Обамы выше, но с точки зрения электорального доверия — его тоже нет. По словам политолога, у американцев есть опыт выборов президентов с значительно более низким рейтингом. И здесь стоит напомнить, что и Трамп проигрывал дебаты, а после чего стал президентом.
Но есть и другие мнения. К примеру, политолог и учредитель АНО "Центр международного взаимодействия и сотрудничества", член экспертного клуба "Дигория" Мария Прокофьева обращает внимание на фактический раскол, который случился у Демократической партии: группа приближенных лиц, включая, в первую очередь, семью самого Байдена, кричат, что коней на переправе не меняют, но значительная часть демократического истеблишмента начала активно думать над альтернативами.
Развернулась целая пиар-кампания с призывом к Байдену подумать о своем возрасте и сняться с гонки. К этой кампании подключили ряд лидеров общественного мнения – от Нэнси Пелоси до Стивена Кинга и Джорджа Клуни. Однако действующий американский президент до сих пор не поддался уговорам. Плохое выступление на дебатах он оправдал усталостью из-за перелётов, и поэтому проходящий в Вашингтоне саммит НАТО должен был стать важнейшим стресс-тестом и показать, что Байдену по силам, как минимум, переизбраться. Однако этот тест он не выдержал: повторы, замедленная реакция, забывчивость, которые отмечают участники саммита – всё это трудно назвать показателями ментального здоровья.
политолог Мария Прокофьева.
Оговорки Байдена, по словам собеседницы Life.ru, просто поражают, и речь не просто о том, что он перепутал Зеленского с Путиным, а Камалу Харрис с Трампом. Интересно, что Байден в ходе пресс-конференции заявил о бессмысленности нанесения ударов ВСУ по Москве и Кремлю и добавил, что власти США ежедневно принимают решения о том, на какое расстояние вглубь территории России позволять Киеву наносить удары американским оружием.
"Кампания по пересмотру кандидатуры Байдена набирает обороты, и с большой вероятностью партия в конечном итоге заставит президента отказаться в пользу вице-президента Камалы Харрис. По опросам общественного мнения, такую замену одобряют 70% американцев. Но даже в этом случае шансы Трампа на победу растут, хаос и внутренние разбирательства демократов определенно играют ему на руку", — уверена она.
Напомним, во время выступления перед лидерами стран НАТО во время саммита Байден, представляя Владимира Зеленского, передал слово "президенту Украины Владимиру Путину". Американский лидер тут же попытался исправиться, сделав вид, что хотел сказать, что намерен победить Путина. Отдельно здесь интересна реакция Владимира Зеленского, стоявшего в тот момент рядом. Life.ru попросил физиогномиста проанализировать его эмоции.