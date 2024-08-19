Умер академик РАН Валерий Сергиенко

Академик РАН, заслуженный деятель науки РФ, научный руководитель Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины имени Ю.М. Лопухина Валерий Сергиенко скончался на 76-м году жизни. О прискорбной новости в понедельник, 19 августа, сообщили в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

"Руководитель ФМБА Вероника Скворцова и весь коллектив агентства выразили соболезнования в связи с кончиной академика РАН, заслуженного деятеля науки РФ, научного руководителя Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины им. Ю.М. Лопухина Валерия Ивановича Сергиенко", — отметили там.

Сергиенко является основоположником нового направления в медицине — биомедицинской электрохимии. На счету учёного свыше 350 научных трудов и более 60 изобретений, среди которых платформа для создания диагностических устройств на основе микрофлюидных технологий.

Валерий Сергиенко — лауреат Государственной премии РСФСР. Академик также удостаивался премий правительства в области науки и техники. Специалист имеет и множество других наград, среди которых орден Александра Невского, ордена Дружбы, Почёта. В декабре 2021 года Сергиенко получил Большую золотую медаль РАН имени Н.И. Пирогова.