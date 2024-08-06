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6 августа, 03:39

В США умер лауреат Нобелевской премии по физике Ли Чжэндао

CGTN: В возрасте 97 лет скончался нобелевский лауреат по физике Ли Чжэндао

Нобелевский лауреат по физике Ли Чжэндао. Обложка © Официальный сайт Нобелевской премии

Нобелевский лауреат по физике Ли Чжэндао. Обложка © Официальный сайт Нобелевской премии

В Соединённых Штатах скончался родившийся в Шанхае американский учёный Ли Чжэндао, который получил Нобелевскую премию в возрасте 31 года. Об этом трагическом событии со ссылкой на Институт физики высоких энергий Китайской академии наук рассказали корреспонденты телеканала CGTN.

Журналисты рассказали, что он умер в своём доме, расположенном в Сан-Франциско.

Деятель наук обучался в аспирантуре Чикагского университета под руководством знаменитого физика Энрико Ферми. В 1953 году Ли Чжэндао перешёл в Колумбийский университет, где в 1956 году в возрасте 29 лет стал самым молодым профессором данного высшего учебного заведения.

Стоит отметить, что он был одним из самых молодых лауреатов Нобелевской премии, получив её в возрасте 31 года. Ему вручили эту награду в 1957 году после того, как физик годом ранее обнаружил нарушение закона сохранения пространственной чётности в слабых взаимодействиях, что впоследствии было подтверждено экспериментально.

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Ранее Life.ru писал, что в Италии скончался кондитер Роберто Лингуанотто, который был более известен всему миру как автор десерта тирамису. Мужчине был 81 год, а умер он после продолжительной болезни.

Алексей Соловьёв
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