В США умер лауреат Нобелевской премии по физике Ли Чжэндао

В Соединённых Штатах скончался родившийся в Шанхае американский учёный Ли Чжэндао, который получил Нобелевскую премию в возрасте 31 года. Об этом трагическом событии со ссылкой на Институт физики высоких энергий Китайской академии наук рассказали корреспонденты телеканала CGTN.

Журналисты рассказали, что он умер в своём доме, расположенном в Сан-Франциско.

Деятель наук обучался в аспирантуре Чикагского университета под руководством знаменитого физика Энрико Ферми. В 1953 году Ли Чжэндао перешёл в Колумбийский университет, где в 1956 году в возрасте 29 лет стал самым молодым профессором данного высшего учебного заведения.

Стоит отметить, что он был одним из самых молодых лауреатов Нобелевской премии, получив её в возрасте 31 года. Ему вручили эту награду в 1957 году после того, как физик годом ранее обнаружил нарушение закона сохранения пространственной чётности в слабых взаимодействиях, что впоследствии было подтверждено экспериментально.