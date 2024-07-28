В Афинах умер единственный член королевской семьи
Принц Греческий и Датский Михаил умер в возрасте 85 лет
Принц Греческий и Датский Михаил, известный как историк и писатель под псевдонимом Мишель Де Грес (Michel de Grèce) с супругой. Обложка © Getty Images / Sebastien DUFOUR
В Греции в возрасте 85 лет скончался последний член королевской семьи принц Греческий и Датский Михаил, известный как писатель под псевдонимом Мишель Де Грес. Об этом сообщает греческая газета "Катимерини".
Там отметили, что принц Михаил стал единственным членом греческой королевской семьи, который остался в стране после попытки свержения военного режима, а также обладал гражданством страны. В муниципальных документах Афин он значился как Мишель Де Грес. Михаил был последним живым внуком короля Георга I. Его отцом являлся принц Христофор, пятый сын короля, а матерью — Франческа Орлеанская из рода Бурбонов.
Михаил добился мирового признания как писатель, создавший множество романов-бестселлеров, в которых история переплеталась с литературными сюжетами. Его карьера стартовала в 1970 году, с тех пор он не переставал писать.
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