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28 июля, 17:53

В Афинах умер единственный член королевской семьи

Принц Греческий и Датский Михаил умер в возрасте 85 лет

Принц Греческий и Датский Михаил, известный как историк и писатель под псевдонимом Мишель Де Грес (Michel de Grèce) с супругой. Обложка © Getty Images / Sebastien DUFOUR

Принц Греческий и Датский Михаил, известный как историк и писатель под псевдонимом Мишель Де Грес (Michel de Grèce) с супругой. Обложка © Getty Images / Sebastien DUFOUR

В Греции в возрасте 85 лет скончался последний член королевской семьи принц Греческий и Датский Михаил, известный как писатель под псевдонимом Мишель Де Грес. Об этом сообщает греческая газета "Катимерини".

Там отметили, что принц Михаил стал единственным членом греческой королевской семьи, который остался в стране после попытки свержения военного режима, а также обладал гражданством страны. В муниципальных документах Афин он значился как Мишель Де Грес. Михаил был последним живым внуком короля Георга I. Его отцом являлся принц Христофор, пятый сын короля, а матерью — Франческа Орлеанская из рода Бурбонов.

Михаил добился мирового признания как писатель, создавший множество романов-бестселлеров, в которых история переплеталась с литературными сюжетами. Его карьера стартовала в 1970 году, с тех пор он не переставал писать.

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Александра Мышляева
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