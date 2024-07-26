Актёр из сериалов "Улицы разбитых фонарей" и "Тайны следствия" умер в 58 лет

В возрасте 58 лет скончался актёр Александр Марушев, сыгравший в сериале "Улицы разбитых фонарей". Об этом сообщил его коллега, артист Самарского академического театра драмы имени Горького Владимир Сухов.

"Друзья, сегодня не стало Александра Марушева. Тяжело это осознавать", — написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Причины смерти коллеги Сухов не уточнил. Прощание с Марушевым пройдёт в воскресенье, 28 июля, в 11:00 в траурном зале на улице Самарская, 168/28.

Александр Марушев родился 3 декабря 1965 года. Окончил Санкт-Петербургскую академию театрального искусства. Служил в театре "СамАрт" и Самарском академическом театре драмы имени Горького, а также был актёром Московского драматического театра имени Гоголя. В 2000 году начал сниматься в кино. Многим российским зрителям артист известен благодаря ролям в сериалах "Тайны следствия", "Улицы разбитых фонарей", "Морские дьяволы", "Ментовские войны", "Мажор", "Тверская" и "Спросите медсестру".