Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 июля, 19:13

Актёр из сериалов "Улицы разбитых фонарей" и "Тайны следствия" умер в 58 лет

Умер актёр Марушев, сыгравший в сериале "Улицы разбитых фонарей"

Александр Марушев в сериале "Тверская". Обложка © Сериал "Тверская", режиссёры Леонид Пляскин, Михаил Кабанов, сценаристы Максим Есаулов, Дмитрий Новосёлов, Александр Самойлов, Роман Лебедев / "Кинорум"

Александр Марушев в сериале "Тверская". Обложка © Сериал "Тверская", режиссёры

Леонид Пляскин, Михаил Кабанов, сценаристы Максим Есаулов, Дмитрий Новосёлов, Александр Самойлов, Роман Лебедев / "Кинорум"

В возрасте 58 лет скончался актёр Александр Марушев, сыгравший в сериале "Улицы разбитых фонарей". Об этом сообщил его коллега, артист Самарского академического театра драмы имени Горького Владимир Сухов.

"Друзья, сегодня не стало Александра Марушева. Тяжело это осознавать", — написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Причины смерти коллеги Сухов не уточнил. Прощание с Марушевым пройдёт в воскресенье, 28 июля, в 11:00 в траурном зале на улице Самарская, 168/28.

Александр Марушев родился 3 декабря 1965 года. Окончил Санкт-Петербургскую академию театрального искусства. Служил в театре "СамАрт" и Самарском академическом театре драмы имени Горького, а также был актёром Московского драматического театра имени Гоголя. В 2000 году начал сниматься в кино. Многим российским зрителям артист известен благодаря ролям в сериалах "Тайны следствия", "Улицы разбитых фонарей", "Морские дьяволы", "Ментовские войны", "Мажор", "Тверская" и "Спросите медсестру".

В Удмуртии умерла "бурановская бабушка"
В Удмуртии умерла "бурановская бабушка"

Ранее стало известно о смерти заслуженного артиста России Валентина Белоусова. Он скончался накануне, 25 июля, после длительной болезни. Актёру было 78 лет.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Утраты
  • Кино и сериалы
  • Общество
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров