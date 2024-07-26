Актёр Валентин Белоусов умер на 79-м году жизни

В возрасте 78 лет умер заслуженный артист России Валентин Белоусов. Об этом сообщает пресс-служба пермского академического "Театра-Театра", где актёр служил 40 лет.

Как уточняется, Белоусов скончался накануне, 25 июля, после длительной болезни. Стоит отметить, что актер, несмотря на солидный возраст и серьёзный недуг, до последних дней жизни выходил на сцену. В конце июня зрители могли видеть его в спектакле "Анна Каренина".

"Открытое прощание с артистом пройдёт на большой сцене "Театра-Театра" утром 29 июля. В 13:00 (11:00 по Москве) в соборе Петра и Павла на улице Советской в Перми состоится отпевание", — говорится в сообщении театра.

Свою театральную жизнь Валентин Белоусов начал в 1965 году в Куйбышевском театре. В 1971-м после окончания музыкального училища работал в театрах Хабаровска, Владивостока и Орла. В пермский театр он пришёл в 1980 году — здесь он сыграл более 40 ролей. Также Белоусов снимался в фильмах "Руки вверх!", "Хлеб — имя существительное", "Житие Александра Невского", "Болевой приём". В 1996 году ему было присвоено почётное звание "Заслуженный артист РФ".