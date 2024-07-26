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26 июля, 10:05

Сел на лавочку и скончался: Экс-глава Минприроды Прикамья умер после посещения бара в Екатеринбурге

Пермский экс-министр Черёмушкин умер у бара в Екатеринбурге

Константин Черёмушкин. Обложка © URA.ru / Алексей Глазырин

Константин Черёмушкин. Обложка © URA.ru / Алексей Глазырин

В Екатеринбурге умер глава Западно-Уральского управления Ростехнадзора, бывший министр природных ресурсов Пермского края Константин Черёмушкин. Причина смерти неизвестна.

В Ростехнадзоре подтвердили URA.ru эту информацию. Там выразили соболезнования родным и близким чиновника, назвав его настоящим профессионалом и ответственным руководителем. По данным издания, Черёмушкин скончался у бара на улице Пушкина, где отдыхал с сыновьями. Ему было 53 года.

"Внезапно ему стало плохо, он вышел на улицу, где сел на лавочку. И там скончался", — сказал источник.

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Матвей Константинов
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