Сел на лавочку и скончался: Экс-глава Минприроды Прикамья умер после посещения бара в Екатеринбурге
Пермский экс-министр Черёмушкин умер у бара в Екатеринбурге
Константин Черёмушкин. Обложка © URA.ru / Алексей Глазырин
В Екатеринбурге умер глава Западно-Уральского управления Ростехнадзора, бывший министр природных ресурсов Пермского края Константин Черёмушкин. Причина смерти неизвестна.
В Ростехнадзоре подтвердили URA.ru эту информацию. Там выразили соболезнования родным и близким чиновника, назвав его настоящим профессионалом и ответственным руководителем. По данным издания, Черёмушкин скончался у бара на улице Пушкина, где отдыхал с сыновьями. Ему было 53 года.
"Внезапно ему стало плохо, он вышел на улицу, где сел на лавочку. И там скончался", — сказал источник.
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