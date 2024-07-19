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19 июля, 11:42

Генсек Центрального комитета Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг умер в 80 лет

Нгуен Фу Чонг. Обложка © ТАСС / AP / Luong Thai Linh

Нгуен Фу Чонг. Обложка © ТАСС / AP / Luong Thai Linh

В Ханое скончался генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг, ему было 80 лет. Об этом сообщило Центральное управление здравоохранения республики.

Смерть наступила сегодня, 19 июля, в 09:38 мск. Генсек находился в военном госпитале № 108. Он длительное время тяжело болел.

До избрания генеральным секретарём ЦК в первый раз в 2011 году Нгуен Фу Чонг пять лет возглавлял Национальное собрание Вьетнама, а до этого занимал разные посты в партийном руководстве страны. Он трижды избирался главой Компартии Вьетнама — в 2011, 2016 и 2021 годах. С октября 2018 года по январь 2021 года Нгуен Фу Чонг одновременно являлся и президентом страны после смерти лидера республики Чан Дай Куанга, который должен был занимать этот пост с 2016 по 2021 год.

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Напомним, буквально месяц назад Нгуен Фу Чонг провёл встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Российский лидер заявил, что твёрдо нацелен на углубление всеобъемлющего стратегического партнёрства между нашими странами, отметив, что оно — одно из приоритетных в политике Москвы.

Матвей Константинов
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