Генсек Центрального комитета Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг умер в 80 лет

До избрания генеральным секретарём ЦК в первый раз в 2011 году Нгуен Фу Чонг пять лет возглавлял Национальное собрание Вьетнама, а до этого занимал разные посты в партийном руководстве страны. Он трижды избирался главой Компартии Вьетнама — в 2011, 2016 и 2021 годах. С октября 2018 года по январь 2021 года Нгуен Фу Чонг одновременно являлся и президентом страны после смерти лидера республики Чан Дай Куанга, который должен был занимать этот пост с 2016 по 2021 год.