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8 июля, 21:11

Умер глава Управления государственной экспертизы Минобороны РФ Магомед Хандаев

Умер глава Управления государственной экспертизы Минобороны РФ Магомед Хандаев. Обложка © Минобороны РФ

Умер глава Управления государственной экспертизы Минобороны РФ Магомед Хандаев. Обложка © Минобороны РФ

Скончался начальник Управления государственной экспертизы Министерства обороны России Магомед Хандаев. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, похороны генерал-полковника пройдут в селе Гента Шамильского района Дагестана, тело уже доставили в Махачкалу. Ему был 61 год, причины смерти не сообщаются.

Хандаев родился 14 мая 1963 года в селе Гента Советского района Республики Дагестан. Несколько лет он являлся заместителем командующего войсками Сибирского военного округа по расквартированию и обустройству войск, затем стал главным федеральным инспектором, помощником полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе. С 2016 по 2017 год был замкомандующего войсками Южного военного округа по строительству и расквартированию войск. С июня 2022-го по июнь 2023 года находился на посту генерального директора ФГУП "Главное управление специального строительства".

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Оксана Попова
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