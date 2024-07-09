Умер глава Управления государственной экспертизы Минобороны РФ Магомед Хандаев

По информации агентства, похороны генерал-полковника пройдут в селе Гента Шамильского района Дагестана, тело уже доставили в Махачкалу. Ему был 61 год, причины смерти не сообщаются.

Хандаев родился 14 мая 1963 года в селе Гента Советского района Республики Дагестан. Несколько лет он являлся заместителем командующего войсками Сибирского военного округа по расквартированию и обустройству войск, затем стал главным федеральным инспектором, помощником полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе. С 2016 по 2017 год был замкомандующего войсками Южного военного округа по строительству и расквартированию войск. С июня 2022-го по июнь 2023 года находился на посту генерального директора ФГУП "Главное управление специального строительства".