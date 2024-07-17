В Москве умер экс-главред "Ведомостей" Андрей Шмаров
Бывший главный редактор газеты "Ведомости" Андрей Шмаров. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Андрей Шмаров
В Москве на 70-м году жизни скончался бывший главный редактор газеты "Ведомости" Андрей Шмаров.
По данным SHOT, журналист сам вызвал себе скорую ещё 1 июля, сказал медикам, что случайно упал дома. В больнице у него диагностировали переломы рёбер и инсульт. Шмарова экстренно госпитализировали в реанимацию. Врачи больше двух недель боролись за жизнь Андрея Игоревича, но накануне он скончался.
Точную причину смерти выясняют эксперты.