Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 июля, 08:54

В Москве умер экс-главред "Ведомостей" Андрей Шмаров

Бывший главный редактор газеты "Ведомости" Андрей Шмаров. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Андрей Шмаров

Бывший главный редактор газеты "Ведомости" Андрей Шмаров. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Андрей Шмаров

В Москве на 70-м году жизни скончался бывший главный редактор газеты "Ведомости" Андрей Шмаров.

По данным SHOT, журналист сам вызвал себе скорую ещё 1 июля, сказал медикам, что случайно упал дома. В больнице у него диагностировали переломы рёбер и инсульт. Шмарова экстренно госпитализировали в реанимацию. Врачи больше двух недель боролись за жизнь Андрея Игоревича, но накануне он скончался.

Точную причину смерти выясняют эксперты.

Умер золотопромышленник Туманов, ставший героем песен и книги Высоцкого
Умер золотопромышленник Туманов, ставший героем песен и книги Высоцкого

А в начале июля в возрасте 86 лет скончалась народная артистка РСФСР, диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР Аза Лихитченко.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Журналисты
  • Утраты
  • Общество
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров