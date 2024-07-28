Умер экс-глава Ленинграда Владимир Ходырев

В возрасте 94 лет умер Почётный гражданин Санкт-Петербурга, экс-глава Ленинграда Владимир Ходырев. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Свои соболезнования выразил и губернатор Александр Беглов.

"Владимира Яковлевича отличала смелость, твёрдость характера, глубокая компетентность и умение добиваться поставленных целей. Многое из того, что он начинал, было продолжено и успешно завершено" — говорится в сообщении Беглова.

Он добавил, что Ходырев останется в истории, как человек, вернувший городу мемориальный музей блокады Ленинграда. По его словам, политик до последних дней принимал активное участие в жизни Санкт-Петербурга, помощь руководителя была важна в разработке планов развития морской отрасли и патриотического воспитания молодёжи.

В сообщении уточняется, что в годы руководства Ходырева началось строительство комплекса защитных сооружений Ленинграда от наводнений. Кроме того, возводились новые станции метрополитена, возвращались храмы Русской православной церкви.