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29 июля, 03:12

В Италии скончался "папа" десерта тирамису

В Италии умер кондитер Лингуанотто, создавший десерт тирамису

Роберто Лингуанотто. Обложка © X / TgLa7

Роберто Лингуанотто. Обложка © X / TgLa7

В Италии скончался кондитер Роберто Лингуанотто, известный всему миру как автор десерта тирамису. Мужчине был 81 год, пишет Corriere.

"Роберто "Лоли" Лингуанотто, шеф-кондитер, считающийся отцом оригинального тирамису Тревизо… скончался после продолжительной болезни", — уточняет издание.

Лингуанотто не запатентовал рецепт десерта, который создал, когда работал в ресторане Le Beccherie в Тревизо, владельцем которого был ныне покойный Адо Кампеол. Поэтому десерт превратился в основное блюдо итальянской кухни.

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Сам Кампеол скончался в 2021 году. Ему было 93 года. О смерти сообщил президент области Венето Лука Дзайа, ранее возглавлявший провинцию Тревизо и хорошо его знавший.

Анатолий Симоненко
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