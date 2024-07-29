В Италии скончался "папа" десерта тирамису

В Италии скончался кондитер Роберто Лингуанотто, известный всему миру как автор десерта тирамису. Мужчине был 81 год, пишет Corriere.

"Роберто "Лоли" Лингуанотто, шеф-кондитер, считающийся отцом оригинального тирамису Тревизо… скончался после продолжительной болезни", — уточняет издание.

Лингуанотто не запатентовал рецепт десерта, который создал, когда работал в ресторане Le Beccherie в Тревизо, владельцем которого был ныне покойный Адо Кампеол. Поэтому десерт превратился в основное блюдо итальянской кухни.