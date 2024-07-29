В Италии скончался "папа" десерта тирамису
В Италии умер кондитер Лингуанотто, создавший десерт тирамису
Роберто Лингуанотто. Обложка © X / TgLa7
В Италии скончался кондитер Роберто Лингуанотто, известный всему миру как автор десерта тирамису. Мужчине был 81 год, пишет Corriere.
"Роберто "Лоли" Лингуанотто, шеф-кондитер, считающийся отцом оригинального тирамису Тревизо… скончался после продолжительной болезни", — уточняет издание.
Лингуанотто не запатентовал рецепт десерта, который создал, когда работал в ресторане Le Beccherie в Тревизо, владельцем которого был ныне покойный Адо Кампеол. Поэтому десерт превратился в основное блюдо итальянской кухни.
Сам Кампеол скончался в 2021 году. Ему было 93 года. О смерти сообщил президент области Венето Лука Дзайа, ранее возглавлявший провинцию Тревизо и хорошо его знавший.