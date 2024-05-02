Невинная тяга к сладкому может говорить о страшной болезни, предупредила врач

Постоянная тяга к сладостям может сигнализировать о серьёзных проблемах со здоровьем. Об этом рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова. По её словам, первым симптомом развития сахарного диабета II типа является постоянное желание сладкого, так как именно в таком состоянии в крови вырабатывается много инсулина, в результате чего наблюдаются серьёзные скачки глюкозы.

"Отсюда человек чувствует головокружение, слабость и тошноту. Ему хочется съесть сладкое, чтобы вернуться в стабильное состояние", — пояснила Русакова в разговоре с "Вечерней Москвой".

Кроме того, тяга к сахаросодержащим продуктам может говорить о неустойчивом психоэмоциональном фоне и депрессивном настроении. По словам эксперта, в большинстве случаев, когда человек долго находится в стрессе, он пытается компенсировать это состояние сладкой едой.

Порой пристрастие к сладкому проистекает из детства. Известны многие случаи, когда родители поощряют детей конфетами и пирожными, что формирует неправильную зависимость. В результате человек, став взрослым, подсознательно тянется к сладостям.

Помимо этого, иногда желание съесть сладкое возникает при недостатке минералов, витаминов группы В и хрома, а также у людей с избыточным весом и ожирением.

"Необходимость добавлять сахар в рацион заключается только в усилении вкуса, потому что это чистый углевод, который не несёт в себе никакой пищевой ценности. Поэтому его можно заменить любым углеводом естественного происхождения — овощами, фруктами", — резюмировала Русакова.