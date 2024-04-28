"Не только сахар!": Названы продукты, способствующие развитию диабета Врач Янг: Уменьшение числа углеводов в рационе поможет победить диабет 28 апреля, 19:20 Сахарному диабету может способствовать большое число углеводов в рационе. Обложка © freepik

Чтобы защитить себя от рисков развития сахарного диабета, недостаточно отказаться от сахара и сладких блюд, необходимо пересмотреть в своём рационе и количество простых углеводов. Об этом рассказала в телеграм-канале эндокринолог Екатерина Янг.

Проблемы у пациентов начинаются с периодических скачков уровня сахара в крови. Если запустить здоровье, то диабет получит развитие и вызовет заболевания сердца, сосудов, почек и нервной системы, предупредила медик. Она подчеркнула, что контролировать нужно потребление углеводов.

"Развитию сахарного диабета 2-го типа предшествуют изменения в организме, которые называются преддиабет. Это заболевание образа жизни, причины которого: большое количество углеводов в рационе, малоподвижный образ жизни", — уточнила Янг.

По её словам, в ежедневном меню не должно быть большого числа продуктов из белой муки, быстрых каш и белого риса. Эндокринолог предупредила, что опасными симптомами преддиабетного состояния могут быть ухудшение зрения, чрезмерный аппетит, частое мочеиспускание, так как организм пытается избавиться от излишков сахара.

Кроме того, человека должны насторожить слабость, постоянная жажда, резкие изменения веса, онемения пальцев на руках и ногах. Врач посоветовала не игнорировать эти сигналы организма и обратиться к врачу, а также пересмотреть свой рацион питания в плане количества углеводов.

Ранее Life.ru писал, что отрыжка — это физиологичный процесс, во время которого организм после принятия пищи избавляется от скопившихся в ЖКТ газов. Однако в некоторых случаях такой симптом может оказаться признаком сахарного диабета.

Авторы Татьяна Миссуми