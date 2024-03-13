Не тяга к сладкому: Перечислены основные симптомы сахарного диабета
Врач Пивоварова: При диабете мучает жажда, потеря веса и частое мочеиспускание
Резкая потеря веса, жажда и учащённое мочеиспускание, особенно в ночное время, являются основными симптомами сахарного диабета второго типа. Об этом NEWS.ru рассказала профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения терапевт Оксана Пивоварова.
"Говорит ли желание постоянно есть сладкое о наличии сахарного диабета? Нет, скорее о повышенном расходе энергии при физической или умственной нагрузке, так как глюкоза — основной источник питания нервной и мышечной тканей нашего организма", — объяснила специалист.
Она подчеркнула, что именно вышеназванные признаки сигнализируют о нарушении эндокринной функции поджелудочной железы. По её словам, для профилактики диабета нужно следить за потребляемым количеством сахара. Суточный лимит составляет 30 граммов, или семь чайных ложек. При этом учитывается и глюкоза, поступающая в организм из фруктов, овощей и прочих продуктов.
Ранее Life.ru писал, что сон меньше шести часов в сутки повышает риск развития сахарного диабета второго типа независимо от здорового образа жизни. Недостаток сна сказывается на чувствительности клеток к инсулину, повышает активность симпатической нервной системы, изменяет кишечную микробиоту. Если же продлить сон хотя бы до семи часов, опасность развития диабета снижается.
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