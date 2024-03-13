Правильное питание не поможет: Назван критический уровень сна, ведущий к диабету

Сон меньше шести часов в сутки повышает риск развития сахарного диабета второго типа независимо от здорового образа жизни. С данными исследования шведских и китайских учёных ознакомилась газета kp.ru.

Специалисты обследовали 247 867 человек, средний возраст которых был 56 лет. Наблюдение за ними велось 12 с половиной лет: люди проходили мониторинг здоровья, отвечали на вопросы, как питаются, спят, гуляют, тренируются. У 3,2% из них развился сахарный диабет второго типа. Выяснилось, что сон меньше шести часов даже при здоровом питании повышает риск возникновения этого заболевания. Если же продлить сон до семи часов, опасность развития диабета снижается.

Когда мы спим, отстраивается работа всех главных систем организма. По словам врача-эндокринолога, доктора медицинских наук и старшего научного сотрудника факультета фундаментальной медицины МГУ Зухры Павловой, недостаток сна сказывается на чувствительности клеток к инсулину, повышает активность симпатической нервной системы, изменяет кишечную микробиоту. Если же профессиональная деятельность не позволяет спать дольше шести часов, нужно постараться наладить здоровый образ жизни: активное времяпрепровождение, занятия спортом и правильное питание.

"Однако подход обязательно должен быть комплексным. Учёные выяснили, что одно лишь здоровое питание не способно компенсировать постоянный недосып. Вероятность диабета всё ещё будет высокой", — отметила врач.