Программа самоуничтожения: Трудоголиков предупредили о проблемах с психикой и призвали отдыхать

Желание самореализоваться, доказать, что лучше других, убежать от личных проблем, забыть трагические события, а также убедить в чём-то конкретного человека — основные причины трудоголизма. Одержимый работой, как правило, хочет предъявить результат маме, папе или бывшему партнёру.

"С точки зрения психологии такая нездоровая зависимость от работы — самая настоящая болезнь. <...> Не все понимают, что синдром трудоголика — это ловушка на амбициях и страхе неуспеха. Лишь единицы осознают: трудоголизм — это на самом деле программа самоуничтожения", — рассказала телеканалу "360" психолог Галина Красноруженко.

По её словам, человеческий мозг работает так, чтобы сохранять энергоресурсы, поэтому у трудоголиков часто срабатывает психосоматическая защита: нервные срывы, бессонница, выгорание, обострение хронических заболеваний, самые частые из которых — гастрит и инсульт. Нередко люди с трудовой зависимостью погружаются параллельно в алкогольную, наркотическую и т.д. Всё это может довести до летального исхода, поэтому важно вовремя задать самому себе вопрос "Зачем я работаю на износ?".

Некоторые способны сами справиться с синдромом трудоголизма. Так, Красноруженко рекомендовала награждать себя за выполненный объём работы или в выходные дни и тренироваться заботиться о себе. Для этого следует составить расписание, где обязательно выделить время на отдых, развлечения, семью и близких. Если же человек понимает, что превратился в загнанную лошадь и не в состоянии ничего изменить, стоит обратиться к специалистам, которые помогут принять себя, повысить самооценку и вернуть чувство ответственности за своё здоровье.