Учёные назвали оптимальное время работы для пожилых людей

Южнокорейские учёные из Сеульского национального университета выяснили, что "вкалывание" на работе может грозить пожилым людям серьёзными проблемами с психическим здоровьем. Результаты исследования приводит журнал BMC Public Health.

Изучив вопрос, специалисты пришли к выводу, что оптимальное время работы для людей старше 55 лет — 7 часов в день (35 часов в неделю). Трудоголики же, время работы у которых превышает оптимальное значение, чаще остальных сталкиваются с симптомами депрессии.

"Поддержание оптимального количества рабочих часов и степени социальной вовлечённости необходимо для минимизации риска возникновения симптомов депрессии у пожилых людей. Основываясь на этих результатах, мы предполагаем, что самореализация в работе и жизни и их баланс важны для пожилых людей, и предлагаем баланс между самореализацией в работе и личной жизни", — приводит слова экспертов издание.