Народный артист Леонид Ремнев умер за кулисами во время спектакля

Народный артист Леонид умер в возрасте 78 лет. Артисту стало плохо во время спектакля «Васса» в ТЮЗе. Прибывшая в театр скорая не смогла его спасти, рассказал бывший главный режиссёр театра Алексей Логачев.

«Печальные новости донеслись до меня вчера из родного Нижнего. Ушёл из жизни актер нашего Театра Юного Зрителя, народный артист России Леонид Яковлевич Ремнев. Во время спектакля «Васса» ЛЯ стало плохо, прибывшая в театр скорая спасти его не успела», — написал Логачев на своей странице в VK.

В Нижегородском отделении Союза театральных деятелей подтвердили смерть актёра.

Леонид Яковлевич пришёл в ТЮЗ в первые годы работы главным режиссером Бориса Наравцевича. С 1972 года он успел создать множество удивительных образов, и сыграть в спектаклях очень разных режиссеров. Ремнев — номинант национальной премии "Золотая маска" за роль Ивана Коломийцева в спектакле "Последние", лауреат "Пушкинской премии", премии Собольщикова-Самарина, а также многократный лауреат премии Нижнего Новгорода.