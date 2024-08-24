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24 августа, 17:48

Во Франции прошли похороны Алена Делона

Поклонники французского актёра Алена Делона возле его поместья в день похорон. Обложка © ТАСС / ЕРА

Поклонники французского актёра Алена Делона возле его поместья в день похорон. Обложка © ТАСС / ЕРА

Во Франции простились с культовым актёром Аленом Делоном, скончавшимся на 89 году жизни. Артиста похоронили, как он завещал при жизни, на своей земле в Луаре рядом с его 35 собаками, сообщает телеканал BFMTV.

Пока на территории поместья Делона шла закрытая церемония прощания и похороны — у ворот собралась огромная толпа поклонников. Сыновья артиста вышли к людям, чтобы поблагодарить их за небезразличие и принесённые цветы. Фанаты также хором исполнили песню «Paroles...Paroles» («Слова...Слова») , которую Делон пел вместе с актрисой Далидой.

Как ранее сообщал Life.ru, проводить Делона в последний путь пришли около 40 человек. Ещё при жизни артист просил близких не превращать его похороны в масштабное событие.

Семья отказалась исполнить предсмертную просьбу Алена Делона о любимой овчарке
Семья отказалась исполнить предсмертную просьбу Алена Делона о любимой овчарке

Напомним, Ален Делон скончался 18 августа в возрасте 88 лет. Пятью годами ранее он перенёс инсульт, который подорвал общее состояние актёра и спровоцировал развитие болезни Альцгеймера. Артист ушёл из жизни в своём доме в окружении членов своей семьи.

Наталья Демьянова
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