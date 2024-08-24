Во Франции прошли похороны Алена Делона

Во Франции простились с культовым актёром Аленом Делоном, скончавшимся на 89 году жизни. Артиста похоронили, как он завещал при жизни, на своей земле в Луаре рядом с его 35 собаками, сообщает телеканал BFMTV.

Пока на территории поместья Делона шла закрытая церемония прощания и похороны — у ворот собралась огромная толпа поклонников. Сыновья артиста вышли к людям, чтобы поблагодарить их за небезразличие и принесённые цветы. Фанаты также хором исполнили песню «Paroles...Paroles» («Слова...Слова») , которую Делон пел вместе с актрисой Далидой.