Во Франции прошли похороны Алена Делона
Поклонники французского актёра Алена Делона возле его поместья в день похорон. Обложка © ТАСС / ЕРА
Во Франции простились с культовым актёром Аленом Делоном, скончавшимся на 89 году жизни. Артиста похоронили, как он завещал при жизни, на своей земле в Луаре рядом с его 35 собаками, сообщает телеканал BFMTV.
Пока на территории поместья Делона шла закрытая церемония прощания и похороны — у ворот собралась огромная толпа поклонников. Сыновья артиста вышли к людям, чтобы поблагодарить их за небезразличие и принесённые цветы. Фанаты также хором исполнили песню «Paroles...Paroles» («Слова...Слова») , которую Делон пел вместе с актрисой Далидой.
Как ранее сообщал Life.ru, проводить Делона в последний путь пришли около 40 человек. Ещё при жизни артист просил близких не превращать его похороны в масштабное событие.
Напомним, Ален Делон скончался 18 августа в возрасте 88 лет. Пятью годами ранее он перенёс инсульт, который подорвал общее состояние актёра и спровоцировал развитие болезни Альцгеймера. Артист ушёл из жизни в своём доме в окружении членов своей семьи.