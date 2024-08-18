Дети Алена Делона рассказали о последних минутах жизни отца Французский актёр Ален Делон мирно скончался в своём доме 18 августа, 10:12 Ален Делон. Обложка © ТАСС / ЕРА

Дети 88-летнего французского актёра Алена Делона подтвердили, что он мирно ушёл из жизни в собственном доме, не мучаясь и не страдая. Об этом сообщает агентство Франс Пресс в соцсети X.

В материале подчёркивается, что дети актёра Ален-Фабьен, Анушка и Энтони тяжело переживают смерть отца. Семья Делона попросила поклонников дать им время прийти в себя, осмыслить случившееся, а на все вопросы родственники готовы ответить позже.

Ранее сообщалось, что умер известный французский актёр Ален Делон. Ему было 88 лет. Артист пять лет назад перенёс инсульт, который спровоцировал развитие болезни Альцгеймера. Делон ушёл из жизни в собственном доме во французской коммуне Души в окружении семьи.

Авторы Татьяна Миссуми