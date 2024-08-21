Семья отказалась исполнить предсмертную просьбу Алена Делона о любимой овчарке
Фонд Брижит Бардо: Собаку Делона Лубо не усыпят, несмотря на его последнюю волю
Ален Делон. Фото © ТАСС / Hahn Lionel/ ABACA
Французский актёр Ален Делон являлся заядлым собачником. Ещё при жизни он просил подвергнуть эвтаназии свою бельгийскую овчарку по кличке Лубо, когда он сам отойдёт в мир иной. Однако члены семьи решили ослушаться. Об этом рассказали в Фонде Брижит Бардо в Х.
"У неё есть свой дом и своя семья", — подтвердили нам близкие к актеру люди, которые позаботятся о ней", — сказано в тексте сообщения.
В Фонде добавили, что любимого питомца Делона никто не будет усыплять.
Известный французский актёр Ален Делон скончался 18 августа в возрасте 88 лет. Пятью годами ранее он перенёс инсульт, который подорвал общее состояние актёра и спровоцировал развитие болезни Альцгеймера. Актёр ушёл из жизни в своём доме в окружении членов своей семьи.