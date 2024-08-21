Семья отказалась исполнить предсмертную просьбу Алена Делона о любимой овчарке

Французский актёр Ален Делон являлся заядлым собачником. Ещё при жизни он просил подвергнуть эвтаназии свою бельгийскую овчарку по кличке Лубо, когда он сам отойдёт в мир иной. Однако члены семьи решили ослушаться. Об этом рассказали в Фонде Брижит Бардо в Х.

"У неё есть свой дом и своя семья", — подтвердили нам близкие к актеру люди, которые позаботятся о ней", — сказано в тексте сообщения.