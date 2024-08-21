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21 августа, 09:20

Семья отказалась исполнить предсмертную просьбу Алена Делона о любимой овчарке

Фонд Брижит Бардо: Собаку Делона Лубо не усыпят, несмотря на его последнюю волю

Ален Делон. Фото © ТАСС / Hahn Lionel/ ABACA

Ален Делон. Фото © ТАСС / Hahn Lionel/ ABACA

Французский актёр Ален Делон являлся заядлым собачником. Ещё при жизни он просил подвергнуть эвтаназии свою бельгийскую овчарку по кличке Лубо, когда он сам отойдёт в мир иной. Однако члены семьи решили ослушаться. Об этом рассказали в Фонде Брижит Бардо в Х.

"У неё есть свой дом и своя семья", — подтвердили нам близкие к актеру люди, которые позаботятся о ней", — сказано в тексте сообщения.

В Фонде добавили, что любимого питомца Делона никто не будет усыплять.

5 легендарных ролей Алена Делона, благодаря которым его узнал весь мир
5 легендарных ролей Алена Делона, благодаря которым его узнал весь мир

Известный французский актёр Ален Делон скончался 18 августа в возрасте 88 лет. Пятью годами ранее он перенёс инсульт, который подорвал общее состояние актёра и спровоцировал развитие болезни Альцгеймера. Актёр ушёл из жизни в своём доме в окружении членов своей семьи.

Владимир Озеров
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