Закрытая церемония: Алена Делона хоронят в часовне рядом с его 35 собаками

Похороны Алена Делона начались днём 24 августа во Франции. Как сообщает телеканал BFM TV , проводить легендарного актёра в последний путь пришли около 40 человек. Ещё при жизни артист просил близких не превращать его похороны в масштабное событие.

По желанию Делона, он упокоится в собственной часовне в поместье Души-Монкорбон в Луаре рядом с его 35 собаками. Перед началом церемонии дети артиста рассказали, что хотели бы сохранить в секрете подробности похоронной церемонии, поэтому всё пройдёт строго конфиденциально. Тем не менее журналисты узнали, что попрощаться с актёром пришли минимум два политика: глава совета региона Иль-де-Франс Валери Пекресс и уходящая с поста министра культуры Франции Рашида Дати. Также на похоронах заметили Поля Бельмондо — сына именитого актёра Жан-Поля Бельмондо.