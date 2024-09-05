Актёр из «ДМБ» Сергей Лебедев умер на 58-м году жизни

Советский и российский актёр театра и кино Сергей Лебедев умер в возрасте 57 лет. Информация о смерти артиста появилась на портале «Кино-театр.ру».

Уточняется, что Лебедев ушёл из жизни 6 августа, хотя информация о смерти актёра появилась на портале только в сентябре. Подробности и причины смерти артиста пока не раскрываются.

Лебедев сыграл главную роль в студенческой короткометражке Ивана Охлобыстина «Разрушитель волн» в 1989 году. Также артист снимался в фильме «Урод» и в фильме «ДМБ». Среди прочего, актёра можно заметить в сериалах «Тайны следствия» и «Мастер и Маргарита».