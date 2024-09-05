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5 сентября, 10:58

Актёр из «ДМБ» Сергей Лебедев умер на 58-м году жизни

Актёр Сергей Лебедев. Обложка © kino-teatr

Актёр Сергей Лебедев. Обложка © kino-teatr

Советский и российский актёр театра и кино Сергей Лебедев умер в возрасте 57 лет. Информация о смерти артиста появилась на портале «Кино-театр.ру».

Уточняется, что Лебедев ушёл из жизни 6 августа, хотя информация о смерти актёра появилась на портале только в сентябре. Подробности и причины смерти артиста пока не раскрываются.

Лебедев сыграл главную роль в студенческой короткометражке Ивана Охлобыстина «Разрушитель волн» в 1989 году. Также артист снимался в фильме «Урод» и в фильме «ДМБ». Среди прочего, актёра можно заметить в сериалах «Тайны следствия» и «Мастер и Маргарита».

Народный артист России Алексей Кудинович умер в возрасте 73 лет
Народный артист России Алексей Кудинович умер в возрасте 73 лет

Ранее Life.ru рассказывал, что умер актёр из сериалов «Мухтар» и «Чернобыль» Георгий Малявский. На момент смерти артисту было 77 лет.

Дарья Нарыкова
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