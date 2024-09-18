Лучший бомбардир чемпионата мира-1990 Скилаччи умер от рака

Бывший нападающий сборной Италии по футболу, лучший бомбардир чемпионата мира 1990 года Сальваторе Тото Скиллачи умер в возрасте 59 лет. Об этом сообщает Gazzetta dello sport.

Причиной смерти спортсмена стал рак толстой кишки, с которым он боролся последние годы. В частности, Скиллачи перенёс несколько операций и курсов химиотерапий. На днях, 7 сентября, семья футболиста сообщила о его госпитализации. Однако утверждалось, что состояние итальянца стабильное.

Скилаччи выступал за туринский «Ювентус», миланский «Интер», «Мессину» и японскую «Джубило Ивату». На чемпионате мира 1990 года, который проходил в Италии, он стал лучшим бомбардиром, забив шесть мячей. Спортивную карьеру Скилаччи завершил в возрасте 33 лет, выступая в чемпионате Японии. После этого он уехал обратно в Италию, где снялся в нескольких фильмах и сериалах.