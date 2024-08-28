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Регион
28 августа, 08:23

Потерявший сознание 27‑летний игрок «Насьоналя» умер от повреждения мозга

В возрасте 27 лет умер уругвайский футболист клуба «Насьональ» Хуан Искьердо

Хуан Искьердо (внизу). Обложка © Getty Images / Alexandre Schneider

Хуан Искьердо (внизу). Обложка © Getty Images / Alexandre Schneider

На 28 году жизни умер уругвайский полузащитник футбольного клуба «Насьональ» Хуан Искьердо, который потерял сознание во время ответного матча 1/8 финала Кубка Либертадорес против бразильского «Сан‑Паулу». О его гибели сообщила пресс-служба клуба.

Во время игры у 27‑летнего игрока произошло нарушение сердечного ритма. Позднее обследование выявило у Искьердо прогрессирование повреждения мозга и повышение внутричерепного давления.

«С глубочайшей болью и потрясением в наших сердцах клуб объявляет о смерти Хуана Искьердо. Выражаем самые искренние соболезнования его семье, друзьям, коллегам и родственникам», — сообщила команда.

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Спортсмен вошёл в состав клуба в 2024 году. Также он играл за уругвайские «Ливерпуль», «Монтевидео», «Атлетико Сан-Луис», «Пеньяроль» и «Серро». В 2022 году Искьердо стал чемпионом страны в составе «Насьоналя».

Напомним, что ранее футболист потерял сознание прямо на поле во время матча Кубка Либертадорес. На 84-й минуте Искьердо упал на газон, даже не взаимодействуя с другими игроками. Его сразу же увезли с поля на машине скорой помощи. Из-за тяжёлого состояния спортсмена в Уругвае отменили все матчи.

Наталья Афонина
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