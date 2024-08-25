Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 августа, 05:51

Российский футболист Алексей Миранчук дебютировал за американскую «Атланту»

Алексей Миранчук. Обложка © X / Atlanta United FC

Алексей Миранчук. Обложка © X / Atlanta United FC

Полузащитник Алексей Миранчук дебютировал в составе клуба «Атланта». Российский игрок появился на поле в матче североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) против «Лос-Анджелес Гэлэкси».

Футболист вышел на замену на 62-й минуте при счёте 0:0. Встреча завершилась победой команды из Лос-Анджелеса со счётом 2:0.

Ранее стало известно, что Миранчук подписал контракт с «Атлантой» до 2027 года. До этого он выступал за итальянскую «Аталанту», с которой в прошлом сезоне выиграл Лигу Европы.

Переход Миранчука из "Аталанты" в "Атланту" стал самым дорогим для американской лиги
Переход Миранчука из "Аталанты" в "Атланту" стал самым дорогим для американской лиги
Иван Косицын
  • Новости
  • Алексей Миранчук
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров