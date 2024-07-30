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30 июля, 13:40

Миранчук продолжит карьеру в американской "Атланте"

Американская "Атланта" анонсировала переход Миранчука

Алексей Миранчук. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Алексей Миранчук. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Американский футбольный клуб "Атланта Юнайтед" анонсировал переход россиянина, полузащитника итальянской "Аталанты" Алексея Миранчука. Пресс-служба команды выложила короткую анимацию с кубком Лиги Европы и лаконичной подписью.

"Те же полосы, разные цвета", — говорится в посте.

"Предложение будоражит": Агент высказался о возможном трансфере Миранчука в "Атланту"
"Предложение будоражит": Агент высказался о возможном трансфере Миранчука в "Атланту"

Напомним, Алексей Миранчук играет за "Аталанту" с 2020 года. В составе итальянского клуба 28-летний россиянин провёл 27 матчей, забив три гола и отдав пять голевых передач. Кроме того, были в истории футболиста десять матчей в Лиге Европы. Его команда стала победителем турнира. В случае перехода в "Атланту" Миранчук войдёт в топ-5 высокооплачиваемых игроков в MLS. Буквально на днях СМИ писали, что сделка находится на последнем этапе.

Матвей Константинов
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