Миранчук продолжит карьеру в американской "Атланте"
Американская "Атланта" анонсировала переход Миранчука
Алексей Миранчук. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов
Американский футбольный клуб "Атланта Юнайтед" анонсировал переход россиянина, полузащитника итальянской "Аталанты" Алексея Миранчука. Пресс-служба команды выложила короткую анимацию с кубком Лиги Европы и лаконичной подписью.
"Те же полосы, разные цвета", — говорится в посте.
Напомним, Алексей Миранчук играет за "Аталанту" с 2020 года. В составе итальянского клуба 28-летний россиянин провёл 27 матчей, забив три гола и отдав пять голевых передач. Кроме того, были в истории футболиста десять матчей в Лиге Европы. Его команда стала победителем турнира. В случае перехода в "Атланту" Миранчук войдёт в топ-5 высокооплачиваемых игроков в MLS. Буквально на днях СМИ писали, что сделка находится на последнем этапе.