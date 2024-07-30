Миранчук продолжит карьеру в американской "Атланте"

Напомним, Алексей Миранчук играет за "Аталанту" с 2020 года. В составе итальянского клуба 28-летний россиянин провёл 27 матчей, забив три гола и отдав пять голевых передач. Кроме того, были в истории футболиста десять матчей в Лиге Европы. Его команда стала победителем турнира. В случае перехода в "Атланту" Миранчук войдёт в топ-5 высокооплачиваемых игроков в MLS. Буквально на днях СМИ писали, что сделка находится на последнем этапе.