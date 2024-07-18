"Предложение будоражит": Агент высказался о возможном трансфере Миранчука в "Атланту"

Футбольный агент Вадим Шпинёв высказался о возможном трансфере своего подопечного — российского полузащитника Алексея Миранчука — из "Аталанты" в американскую "Атланту Юнайтед". По его словам, стороны ещё не достигли какого-либо соглашения, однако клуб из США уже отправил запрос в офис итальянской команды на трансфер игрока.

"Что скрывать — финансово это предложение будоражит, потому что в Италии и Европе мы такие условия вряд ли получим. "Аталанта" сейчас в переговорах со всеми сторонами", — приводит "Чемпионат" слова Шпинёва.

Как он отметил, в случае отъезда в Штаты Миранчук войдёт в топ-5 футболистов по зарплате в МЛС. Тем не менее окончательное решение Алексей всё же ещё не принял.