"Предложение будоражит": Агент высказался о возможном трансфере Миранчука в "Атланту"
Агент Шпинёв подтвердил возможный трансфер Миранчука в американскую "Атланту"
Алексей Миранчук. Обложка © ТАСС / Олег Бухарев
Футбольный агент Вадим Шпинёв высказался о возможном трансфере своего подопечного — российского полузащитника Алексея Миранчука — из "Аталанты" в американскую "Атланту Юнайтед". По его словам, стороны ещё не достигли какого-либо соглашения, однако клуб из США уже отправил запрос в офис итальянской команды на трансфер игрока.
"Что скрывать — финансово это предложение будоражит, потому что в Италии и Европе мы такие условия вряд ли получим. "Аталанта" сейчас в переговорах со всеми сторонами", — приводит "Чемпионат" слова Шпинёва.
Как он отметил, в случае отъезда в Штаты Миранчук войдёт в топ-5 футболистов по зарплате в МЛС. Тем не менее окончательное решение Алексей всё же ещё не принял.
Напомним, 28-летний Миранчук выступает за "Аталанту" с 2020 года. В прошлом сезоне он провёл 27 матчей, забил три гола и отдал шесть голевых передач. Также россиянин отыграл 10 матчей и набрал четыре очка в Лиге Европы, а его команда стала победителем турнира. По данным СМИ, на продаже Миранчука итальянский клуб может заработать 11 миллионов евро.