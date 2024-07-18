Аргентинец Барко прибыл в Москву для подписания контракта со "Спартаком"
Эсекьель Барко. Обложка © ТАСС / IMAGO / Camilla Stolen
Аргентинский полузащитник "Ривер Плейт" Эсекьель Барко прилетел в Москву для подписания контракта со столичным футбольным клубом "Спартак". Об этом рассказал генеральный директор красно-белых Олег Малышев.
"Эсекьель Барко в Москве. Мы финализируем последние юридические моменты. Когда всё состоится, мы объявим", — сказал он в разговоре с журналистами.
Барко 25 лет, с 2022 года он выступает за "Ривер Плейт", также он успел поиграть за аргентинский "Индепендьенте" и американскую "Атланту". СМИ сообщают, что "Спартак" заплатит за хавбека 14 миллионов евро. Контракт с Барко будет подписан на три года с зарплатой 2,5 миллиона евро за сезон.
А ранее СМИ писали, что петербургский "Зенит" хочет купить нападающего "Спартака" Александра Соболева. Позже сообщалось, что футболист принял условия петербургского клуба и сумма сделки якобы составит 12 миллионов евро. Однако вскоре в "Спартаке" опровергли эту информацию. Там отметили, что никаких предложений от "Зенита" по Соболеву не было.