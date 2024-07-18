Аргентинец Барко прибыл в Москву для подписания контракта со "Спартаком"

"Эсекьель Барко в Москве. Мы финализируем последние юридические моменты. Когда всё состоится, мы объявим", — сказал он в разговоре с журналистами.

Барко 25 лет, с 2022 года он выступает за "Ривер Плейт", также он успел поиграть за аргентинский "Индепендьенте" и американскую "Атланту". СМИ сообщают, что "Спартак" заплатит за хавбека 14 миллионов евро. Контракт с Барко будет подписан на три года с зарплатой 2,5 миллиона евро за сезон.