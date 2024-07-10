Гендиректор "Спартака": Предложений от "Зенита" по Соболеву не было
Нападающий "Спартака" Александр Соболев продолжает выступать за московскую команду. От петербургского "Зенита" предложений по покупке спортсмена не было. Об этом сообщил генеральный директор "красно-белых" Олег Малышев.
"На сегодняшний день Соболев — игрок "Спартака", предложений от "Зенита" не получали", — сказал он в беседе с журналистам.
Ранее СМИ писали, что петербургский ФК "Зенит" хочет купить Соболева. Уточнялось, что московская команда выдвинула сумму компенсации за игрока в 30 миллионов евро для российских клубов и 15 миллионов евро для зарубежных. При этом соглашение Соболева с московским ФК будет действовать ещё два года. Позже сообщалось, что футболист принял условия "Зенита" и сумма сделки составит 12 миллионов евро.
ТАСС / Сергей Савостьянов