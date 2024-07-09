Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 июля, 20:06

ЦСКА подписал воспитанника "Локомотива"

Состав ЦСКА пополнился полузащитником Жемалетдиновым

Рифат Жемалетдинов. Обложка © Telegram / ПФК ЦСКА

Рифат Жемалетдинов. Обложка © Telegram / ПФК ЦСКА

ЦСКА сообщил о подписании контракта с полузащитником Рифатом Жемалетдиновым. Соглашение с 27-летним футболистом рассчитано на один сезон с опцией продления ещё на год.

Жемалетдинов — воспитанник "Локомотива". Он покинул клуб в конце прошлого сезона в связи с истечением срока контракта. Всего за московский клуб игрок провёл 155 матчей, в которых забил 23 гола и отдал 25 голевых передач. Также на его счету девять игр за сборную России и один гол.

ЦСКА обыграл "Партизан" и стал обладателем Братского кубка
ЦСКА обыграл "Партизан" и стал обладателем Братского кубка

Ранее СМИ сообщили о скором переходе форварда "Спартака" Александра Соболева в "Зенит". Однако до официального объявления трансфера пока далеко.

Артур Лапсаков
  • Новости
  • ПФК ЦСКА
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров