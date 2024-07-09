ЦСКА подписал воспитанника "Локомотива"

ЦСКА сообщил о подписании контракта с полузащитником Рифатом Жемалетдиновым. Соглашение с 27-летним футболистом рассчитано на один сезон с опцией продления ещё на год.

Жемалетдинов — воспитанник "Локомотива". Он покинул клуб в конце прошлого сезона в связи с истечением срока контракта. Всего за московский клуб игрок провёл 155 матчей, в которых забил 23 гола и отдал 25 голевых передач. Также на его счету девять игр за сборную России и один гол.