Переход Миранчука из "Аталанты" в "Атланту" находится на последнем этапе

Согласно информации от источника, 28-летний спортсмен полностью согласовал свой переход в клуб из США. Окончательное решение будет принято в пятницу, 26 июля. По словам известного инсайдера Фабрицио Романо, итальянский клуб получит от сделки 15 миллионов евро. Сегодня Миранчук должен пройти медосмотр.

Напомним, 28-летний Миранчук выступает за "Аталанту" с 2020 года. В прошлом сезоне он провёл 27 матчей, забил три гола и отдал пять голевых передач. Также россиянин отыграл десять матчей в Лиге Европы, а его команда стала победителем турнира. Life.ru сообщал, что в случае перехода в новый клуб Миранчук войдёт в топ-5 футболистов по зарплате в MLS.