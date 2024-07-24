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24 июля, 13:42

Переход Миранчука из "Аталанты" в "Атланту" находится на последнем этапе

Sky Sports: Алексей Миранчук согласовал свой переход в клуб MLS "Атланта"

Футболист Алексей Миранчук. Обложка © X / Atalanta_BC

Футболист Алексей Миранчук. Обложка © X / Atalanta_BC

Итальянский футбольный клуб "Аталанта" находится на последнем этапе сделки c командой Главной футбольной лиги (MLS) "Атланта Юнайтед" о трансфере российского полузащитника Алексея Миранчука. Об этом сообщает Sky Sports.

Согласно информации от источника, 28-летний спортсмен полностью согласовал свой переход в клуб из США. Окончательное решение будет принято в пятницу, 26 июля. По словам известного инсайдера Фабрицио Романо, итальянский клуб получит от сделки 15 миллионов евро. Сегодня Миранчук должен пройти медосмотр.

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Напомним, 28-летний Миранчук выступает за "Аталанту" с 2020 года. В прошлом сезоне он провёл 27 матчей, забил три гола и отдал пять голевых передач. Также россиянин отыграл десять матчей в Лиге Европы, а его команда стала победителем турнира. Life.ru сообщал, что в случае перехода в новый клуб Миранчук войдёт в топ-5 футболистов по зарплате в MLS.

Мария Любицкая
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