Переход Миранчука из "Аталанты" в "Атланту" стал самым дорогим для американской лиги

Переход российского футболиста Алексея Миранчука из итальянской "Аталанты" в американский клуб Главной футбольной лиги (MLS) "Атланта Юнайтед" стал самым дорогим в истории североамериканского высшего дивизиона.

"Атланта" презентовала переход Миранчука. Видео © X / Atlanta United FC

Согласно цифрам, озвученным авторитетным итальянским инсайдером Фабрицио Романо, "Атланта" заплатит за 28-летнего россиянина 15 миллионов евро. Предыдущий рекорд принадлежал аргентинскому полузащитнику Тьяго Альмаде, который в 2021 году перешёл из "Велес Сарсфилд" также в "Атланту" за 14,5 миллиона евро. Клуб из Джорджии является лидером в МЛС по крупным покупкам: на третьем и четвёртом местах по сумме трансферов ещё два аргентинца — Гонсало Мартинес (перешёл из "Ривер Плейта") и Эсекьель Барко (переходил из "Индепендьенте", а с недавних пор выступает за московский "Спартак").

Продаёт "Атланта" тоже активно. Так, например, парагваец Мигель Альмирон перешёл в "Ньюкасл" за рекордные для MLS 27 миллионов долларов.