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24 августа, 13:09

В Уругвае отменили все матчи из-за потерявшего сознание защитника Искьердо

Хуан Искьердо (внизу). Обложка © Getty Images / Alexandre Schneider

Хуан Искьердо (внизу). Обложка © Getty Images / Alexandre Schneider

В Уругвае отменили все футбольные матчи, которые были запланированы на 24 и 25 августа. Причиной такого решения послужил инцидент с защитником «Насьоналя» Хуаном Искьердо. 27-летний игрок потерял сознание во время матча Кубка Либертадорес.

Защитник «Насьоналя» Хуан Искьердо потерял сознание во время матча. Видео © X / Tomersavoia

«Учитывая тяжёлое состояние Искьердо, мы объявляем о нашем решении приостановить все профессиональные футбольные соревнования, запланированные на эти выходные», — отметили в Ассоциации по защите прав профессиональных футболистов Уругвая (MUFP).

По данным местных СМИ, всё произошло 23 августа в ходе матча между «Насьоналем» и бразильским «Сан-Паулу». На 84-й минуте Искьердо упал на газон, даже не взаимодействуя с другими игроками. На видео, которое появилось в соцсетях, запечатлено, как пострадавшего увозит с поля машина скорой помощи.

В уругвайском футбольном клубе уточнили, что у Искьердо есть проблемы, связанные с сердечной аритмией. Сейчас его состояние оценивается как стабильное, за футболистом присматривают врачи.

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Никита Осипов
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