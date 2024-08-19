Карпин вызвал в сборную получившего травму Глушенкова и ещё 37 человек

Полузащитник "Зенита" Максим Глушенков получил вызов в сборную России на товарищеские матчи против команд Вьетнама и Таиланда. Расширенный список игроков, которые примут участие в учебно-тренировочном сборе в подмосковном Новогорске, опубликован на сайте РФС.

Всего в сборную вызваны 38 футболистов, в том числе пять вратарей: Матвей Сафонов (ПСЖ, Франция), Андрей Лунёв ("Динамо", Москва), Александр Максименко ("Спартак"), Евгений Латышонок ("Зенит"), Илья Лантратов ("Локомотив").

Защитники: Максим Осипенко, Илья Вахания и Андрей Лангович из "Ростова", Вячеслав Караваев и Юрий Горшков из "Зенита", Игорь Дивеев и Данил Круговой из ЦСКА, Александр Сильянов и Евгений Морозов из "Локомотив", Даниил Хлусевич и Руслан Литвинов из "Спартака", а также представляющий "Крыльев Советов" Александр Солдатенков.

Полузащитники: железнодорожники Сергей Пиняев, Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Илья Самошников и Артём Карпукас, спартаковцы Антон Зиньковский и Данил Пруцев, зенитовцы Максим Глушенков и Андрей Мостовой, игроки "Краснодара" Никита Кривцов и Данила Козлов, Данил Глебов из "Ростова", Даниил Фомин из "Динамо", Иван Обляков из ЦСКА, Сергей Бабкин из "Крыльев Советов", Лечи Садулаев из "Ахмата", а также Далер Кузяев из французского "Гавра".

Нападающие: Константин Тюкавин "(Динамо"), Дмитрий Воробьёв ("Локомотив"), Тамерлан Мусаев (ЦСКА), Герман Онугха ("Вайле", Дания).

"В расширенном списке сборной на данный момент 33 полевых игрока и пять вратарей. Из-за травмы в список не попал Арсен Захарян, который продолжает восстановление в Испании. Александр Головин пропустил первый тур французского чемпионата и только приступил к тренировкам с командой. Тренерский штаб сборной решил дать ему возможность набрать форму и не совершать несколько длительных перелётов за пару дней", — пояснил невызов игроков "Реала Сосьедад" и "Монако" главный тренер сборной Валерий Карпин.

Что касается Алексея Миранчука, недавно подписавшего контракт с клубом MLS "Атлантой Юнайтед", то тренерский штаб решил дать ему время освоиться на новом месте и наладить быт. Похожая ситуация и у новичка греческого ПАОКа Фёдора Чалова. Антон Миранчук ушёл из "Локомотива" и сейчас находится без команды, а соответственно и без игровой практики.

Окончательный список, куда войдут 24-25 полевых игроков и вратари, будет объявлен в конце августа.

Напомним, 5 сентября подопечные Валерия Карпина померятся силами с командой Вьетнама, а 7 сентября — со сборной Таиланда. Оба матча состоятся в Ханое (Вьетнам) и начнутся в 16:00 по Москве. Как подчеркнули в РФС, предстоящие товарищеские матчи пойдут в зачёт рейтинга ФИФА