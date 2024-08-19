Футболист "Зенита" Глушенков успешно перенёс операцию после перелома руки
Максим Глушенков. Обложка © Футбольный клуб "Зенит"
Полузащитник футбольного клуба "Зенит" Максим Глушенков перенёс операцию после перелома руки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе петербургской команды.
Там уточнили, что операция прошла успешно. Программа реабилитации и предварительные сроки восстановления игрока будут определены дополнительно.
Ранее сообщалось, что Глушенков получил травму в матче пятого тура Российской премьер-лиги против подмосковных "Химок". Как оказалось, футболист получил перелом лучевой кости правой руки со смещением.