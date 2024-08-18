Лучшего бомбардира РПЛ Глушенкова заменили из-за травмы в матче с "Химками"
Полузащитник "Зенита" Глушенков покинул поле из-за травмы в матче с "Химками"
Глушенков после травмы руки на матче против "Химок". Обложка © Telegram / ФК "Зенит"
Полузащитник петербургского "Зенита" Максим Глушенков получил травму в матче пятого тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) против подмосковных "Химок". В середине первого тайма футболист не смог продолжить игру после того, как мяч попал ему в кисть руки. В итоге на 24-й минуте Глушенкова заменил защитник Юрий Горшков.
В настоящее время идёт второй тайм, счёт 1:0 в пользу "Химок" — гол в ворота подопечных Сергея Семака забил защитник Эдгардо Фаринья.
Как сообщал Life.ru, Глушенков перешёл в "Зенит" из столичного "Локомотива" в июне этого года. До игры с "Химками" он провёл четыре матча в РПЛ, в которых забил семь мячей и отдал одну результативную передачу. На данный момент Глушенков является лучшим бомбардиром чемпионата России.