Лучшего бомбардира РПЛ Глушенкова заменили из-за травмы в матче с "Химками"

Полузащитник петербургского "Зенита" Максим Глушенков получил травму в матче пятого тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) против подмосковных "Химок". В середине первого тайма футболист не смог продолжить игру после того, как мяч попал ему в кисть руки. В итоге на 24-й минуте Глушенкова заменил защитник Юрий Горшков.

В настоящее время идёт второй тайм, счёт 1:0 в пользу "Химок" — гол в ворота подопечных Сергея Семака забил защитник Эдгардо Фаринья.