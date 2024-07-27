"Зенит" разгромил "Рубин", одержав три победы в трёх матчах на старте сезона

Футбольный "Зенит" победил "Рубин" в матче второго тура чемпионата России. Игра, прошедшая в Казани, завершилась со счётом 4:0.

Голами отметились Максим Глушенков (36-я минута), трогательно после этого поздравив маму, а также Матео Кассьерра (44), Педро (55) и Вильсон Изидор (90+2).

"Зенит" выиграл оба стартовых тура РПЛ, а также матч за Суперкубок России с общим счётом 12:2. Клуб из Санкт-Петербурга возглавил турнирную таблицу. "Рубин" имеет 3 очка в активе и занимает седьмое место.