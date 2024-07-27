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27 июля, 18:55

"Зенит" разгромил "Рубин", одержав три победы в трёх матчах на старте сезона

Момент из матча "Рубина" и "Зенита", 27 июля 2024 года. Обложка © ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов

Момент из матча "Рубина" и "Зенита", 27 июля 2024 года. Обложка © ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов

Футбольный "Зенит" победил "Рубин" в матче второго тура чемпионата России. Игра, прошедшая в Казани, завершилась со счётом 4:0.

Голами отметились Максим Глушенков (36-я минута), трогательно после этого поздравив маму, а также Матео Кассьерра (44), Педро (55) и Вильсон Изидор (90+2).

"Зенит" выиграл оба стартовых тура РПЛ, а также матч за Суперкубок России с общим счётом 12:2. Клуб из Санкт-Петербурга возглавил турнирную таблицу. "Рубин" имеет 3 очка в активе и занимает седьмое место.

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Ранее Life.ru писал, что "Зенит" покинул Марио Фернандес, перешедший в прошлом сезоне со скандалом. Теперь экс-игрок ЦСКА сидит без команды.

Артур Лапсаков
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