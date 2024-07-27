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27 июля, 16:53

Игрок "Зенита" трогательно поздравил маму с днём рождения после зрелищного гола

Глушенков поздравил маму с днём рождения после яркого гола в ворота "Рубина"

Нападающий "Зенита" Максим Глушенков. Обложка © Telegram / Футбольный клуб "Зенит"

Нападающий "Зенита" Максим Глушенков. Обложка © Telegram / Футбольный клуб "Зенит"

Форвард петербургского "Зенита" Максим Глушенков трогательно поздравил маму с днём рождения во время матча с казанским "Рубином" в рамках второго тура Российской премьер-лиги. Встреча проходит на стадионе "Ак Барс – арена", гости из города на Неве ведут со счётом 3:0.

Глушенков поздравил маму с днём рождения после яркого гола в ворота "Рубина". Telegram / Футбольный клуб "Зенит"

На 36-й минуте Глушенков с подачи Вендела стал автором первого гола. В момент празднования забитого мяча нападающий приподнял футболку — под ней оказалась ещё одна майка с поздравительной надписью, которую спортсмен продемонстрировал видеооператору. Завершил эскападу форвард воздушным поцелуем.

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Забитый "Рубину" мяч стал пятым по счёту для Глушенкова в играх за "Зенит" после перехода из "Локомотива". В предыдущих двух матчах против "Краснодара" и "Крыльев Советов" спортсмен оформил по дублю.

Илья Пушкарев
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