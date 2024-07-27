Игрок "Зенита" трогательно поздравил маму с днём рождения после зрелищного гола

Форвард петербургского "Зенита" Максим Глушенков трогательно поздравил маму с днём рождения во время матча с казанским "Рубином" в рамках второго тура Российской премьер-лиги. Встреча проходит на стадионе "Ак Барс – арена", гости из города на Неве ведут со счётом 3:0.

Глушенков поздравил маму с днём рождения после яркого гола в ворота "Рубина". Telegram / Футбольный клуб "Зенит"

На 36-й минуте Глушенков с подачи Вендела стал автором первого гола. В момент празднования забитого мяча нападающий приподнял футболку — под ней оказалась ещё одна майка с поздравительной надписью, которую спортсмен продемонстрировал видеооператору. Завершил эскападу форвард воздушным поцелуем.