"Зенит" начал защиту титула чемпиона РПЛ с разгрома "Крыльев Советов" в гостях

Петербургский "Зенит" разгромил самарские "Крылья Советов" в гостях в матче первого тура футбольной Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу подопечных Сергея Семака.

Сине-бело-голубые ещё в первом тайме забили в ворота соперника три гола: дважды отличился новичок команды Максим Глушенков (6-я и 45+2 минуты), один мяч на счету колумбийского легионера Матео Кассьерры (18-я). В добавленное ко второму тайму время ещё один гол в ворота самарцев забил Педро.