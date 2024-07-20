"Зенит" начал защиту титула чемпиона РПЛ с разгрома "Крыльев Советов" в гостях
Игроки стартового состава "Зенита" перед матчем первого тура нового сезона РПЛ против "Крыльев Советов". Обложка © Telegram / Футбольный клуб "Зенит"
Петербургский "Зенит" разгромил самарские "Крылья Советов" в гостях в матче первого тура футбольной Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу подопечных Сергея Семака.
Сине-бело-голубые ещё в первом тайме забили в ворота соперника три гола: дважды отличился новичок команды Максим Глушенков (6-я и 45+2 минуты), один мяч на счету колумбийского легионера Матео Кассьерры (18-я). В добавленное ко второму тайму время ещё один гол в ворота самарцев забил Педро.
Напомним, в прошлом сезоне "Зенит" выиграл чемпионат России, обойдя на финише "Краснодар" и "Динамо". Также петербуржцы завоевали Кубок и Суперкубок страны.