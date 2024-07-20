Новичок РПЛ "Акрон" устроил голевую перестрелку с "Локомотивом" в стартовом матче РПЛ
"Локомотив" победил "Акрон" в стартовом матче нового сезона РПЛ со счётом 3:2
Фрагмент матча "Локомотива" и "Акрона" в первом туре нового сезона РПЛ. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская
Московский "Локомотив" победил "Акрон" из Тольятти в первом матче нового сезона футбольной Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра состоялась в столице РФ.
Счёт на 29-й минуте открыл Сергей Пиняев. Через семь минут Солтмурад Бакаев забил первый для "Акрона" гол в высшем российском дивизионе. Алексей Батраков на 38-й минуте вновь вывел железнодорожников вперёд, однако спустя две минуты Абу-Саид Эльдарушев восстановил равенство на табло. И всё же дебют "Акрона" в РПЛ закончился поражением — новичок красно-зелёных Дмитрий Воробьёв принёс хозяевам победу на 79-й минуте.
Ранее стало известно расписание стартовых туров нового сезона РПЛ. Сегодня пройдут ещё три матча: "Крылья Советов" сыграют с "Зенитом", "Динамо" с "Факелом", а "Ростов" с ЦСКА.