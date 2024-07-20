Новичок РПЛ "Акрон" устроил голевую перестрелку с "Локомотивом" в стартовом матче РПЛ

Счёт на 29-й минуте открыл Сергей Пиняев. Через семь минут Солтмурад Бакаев забил первый для "Акрона" гол в высшем российском дивизионе. Алексей Батраков на 38-й минуте вновь вывел железнодорожников вперёд, однако спустя две минуты Абу-Саид Эльдарушев восстановил равенство на табло. И всё же дебют "Акрона" в РПЛ закончился поражением — новичок красно-зелёных Дмитрий Воробьёв принёс хозяевам победу на 79-й минуте.