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20 июля, 14:09

Новичок РПЛ "Акрон" устроил голевую перестрелку с "Локомотивом" в стартовом матче РПЛ

"Локомотив" победил "Акрон" в стартовом матче нового сезона РПЛ со счётом 3:2

Фрагмент матча "Локомотива" и "Акрона" в первом туре нового сезона РПЛ. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Фрагмент матча "Локомотива" и "Акрона" в первом туре нового сезона РПЛ. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Московский "Локомотив" победил "Акрон" из Тольятти в первом матче нового сезона футбольной Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра состоялась в столице РФ.

Счёт на 29-й минуте открыл Сергей Пиняев. Через семь минут Солтмурад Бакаев забил первый для "Акрона" гол в высшем российском дивизионе. Алексей Батраков на 38-й минуте вновь вывел железнодорожников вперёд, однако спустя две минуты Абу-Саид Эльдарушев восстановил равенство на табло. И всё же дебют "Акрона" в РПЛ закончился поражением — новичок красно-зелёных Дмитрий Воробьёв принёс хозяевам победу на 79-й минуте.

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Ранее стало известно расписание стартовых туров нового сезона РПЛ. Сегодня пройдут ещё три матча: "Крылья Советов" сыграют с "Зенитом", "Динамо" с "Факелом", а "Ростов" с ЦСКА.

Никита Никонов
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