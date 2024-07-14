Павлюченко оценил шансы "Урала" на возвращение в РПЛ
Роман Павлюченко: "Урал" является претендентом номер один на возвращение в РПЛ
Роман Павлюченко, 2017 год. Обложка © Wikipedia / soccer.ru / Дмитрий Голубович
Футбольный клуб "Урал" способен вернуться в Российскую премьер-лигу после первого за 11 лет вылета. Об этом в интервью для Ura.ru заявил бывший игрок клуба Роман Павлюченко, отметив, что команда из Екатеринбурга является главным претендентом на возвращение в высший дивизион российского футбола.
"Я уверен на 100%, что у "Урала" есть все шансы на возвращение. Это клуб с отличной инфраструктурой и своим стадионом. "Урал" и первый дивизион Футбольной национальной лиги просто не сочетаются. Хотя конкуренция будет высокой, ведь там тоже есть команды, стремящиеся выйти в РПЛ. Но по составу и игре "Урал" сегодня, наверное, лучшая команда", — отметил футболист.
"Урал" вылетел из РПЛ в начале июня, после стыкового матча с тольяттинским "Акроном". В ответной игре команде из Екатеринбурга необходимо было победить с разницей в три мяча, но матч завершился со счётом 2:1 в пользу "Урала".
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