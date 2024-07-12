Женская сборная России по футболу с разгромным счётом проиграла Северной Корее

Женская сборная России по футболу с разгромным счётом проиграла Северной Кореи. Товарищеский матч прошёл в столице РФ на стадионе "Москвич" и закончился 0:3 в пользу футболисток из КНДР.

Счёт был открыт на 30-й минуте. Точным ударом после сольного прохода отметилась Сон Ок Хон. На 34-й минуте Зин Хон Хан вошла в штрафную россиянок и неотразимо пробила под перекладину ворот Юлии Гриченко. Третий мяч кореянки забили на 85-й минуте после быстрой контратаки. Передачу от лицевой линии ударом в касание замкнула Су Рим Ким. Этот матч стал первым домашним для сборной России в 2024 году.

Стоит отметить, что женская команда КНДР занимает десятое место в рейтинге ФИФА, опережая Нидерланды, Австралию, Данию, Италию и Норвегию. Она стала самым сильным соперником для сборной России за последние несколько лет. Северокорейские футболистки трижды выигрывали чемпионат Азии: в 2001, 2003 и 2008 годов, столько же раз они побеждали на футбольном турнире Азиатских игр: в 2002, 2006 и 2014 годов.

Сборная России сможет взять реванш во втором матче, который пройдёт 15 июля. Стартовый свисток прозвучит в 19:00.