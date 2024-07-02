Стало известно расписание стартовых туров нового сезона РПЛ

Новый сезон откроет матч между московским "Локомотивом" и тольяттинским "Акроном". Встреча состоится 20 июля. Начало игры в 15:00 по московскому времени. В этот же день в рамках стартового тура пройдут ещё три матча. Самарские "Крылья Советов" сыграют с петербургским "Зенитом", столичное "Динамо" примет воронежский "Факел", а "Ростов" померится силами с московским ЦСКА. 21 июля "Оренбург" сыграет со столичным "Спартаком", "Химки" — с махачкалинским "Динамо", грозненский "Ахмат" — с "Краснодаром". На следующий день "Пари Нижний Новгород" примет казанский "Рубин". Полное расписание семи туров можно посмотреть здесь.