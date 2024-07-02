Стало известно расписание стартовых туров нового сезона РПЛ
Новый сезон РПЛ откроет матч между "Локомотивом" и "Акроном"
Составлен календарь стартовых семи туров чемпионата России по футболу 2024/2025. Об этом сообщается на сайте РПЛ.
Новый сезон откроет матч между московским "Локомотивом" и тольяттинским "Акроном". Встреча состоится 20 июля. Начало игры в 15:00 по московскому времени. В этот же день в рамках стартового тура пройдут ещё три матча. Самарские "Крылья Советов" сыграют с петербургским "Зенитом", столичное "Динамо" примет воронежский "Факел", а "Ростов" померится силами с московским ЦСКА. 21 июля "Оренбург" сыграет со столичным "Спартаком", "Химки" — с махачкалинским "Динамо", грозненский "Ахмат" — с "Краснодаром". На следующий день "Пари Нижний Новгород" примет казанский "Рубин". Полное расписание семи туров можно посмотреть здесь.
Напомним, что в минувшем сезоне РПЛ "Зенит" в шестой раз подряд стал чемпионом. "Краснодар" завоевал серебро, а "Динамо" завершило сезон на третьей строчке. Из лиги классом ниже в РПЛ поднялись "Химки", махачкалинское "Динамо" и "Акрон". Выбыли из сильнейшего дивизиона "Балтика", "Сочи" и "Урал".
ТАСС / Сергей Карпухин