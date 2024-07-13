"Зенит" выиграл голевую перестрелку у "Краснодара" в матче за Суперкубок России

"Зенит" и "Краснодар" открыли новый сезон российского футбола матчем за Суперкубок. Встреча прошла в Волгограде и завершилась победой петербуржцев со счётом 4:2.

Первый гол на 13-й минуте забил бразильский защитник сине-бело-голубых Родригао. На 33-й минуте его соотечественник и одноклубник Вендел отправил в ворота "Краснодара" второй гол, а на 42-й новичок "Зенита" Максим Глушенков забил в ворота соперников третий мяч.

Во втором тайме "Краснодар" смог несколько исправить ситуацию. Сначала на 65-й минуте отличился полузащитник Никита Кривцов. Тем не менее через три минуты Глушенков оформил дубль и восстановил разницу в три мяча. Последний гол в матче остался за проигравшей командой — на 70-й минуте ворота "Зенита" поразил вернувшийся в "Краснодар" Фёдор Смолов.

Петербургский клуб в девятый раз (пятый подряд) выигрывает Суперкубок России. А если учитывать советский период, то таких трофеев у "Зенита" уже десять.