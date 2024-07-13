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13 июля, 12:48

"Клоуны, в "Зените" всё хорошо": Максим Глушенков коротко ответил своим хейтерам

Максим Глушенков назвал своих хейтеров "клоунами"

Максим Глушенков. Обложка © ТАСС / ФК "Зенит" / Евдокимов Вячеслав

Максим Глушенков. Обложка © ТАСС / ФК "Зенит" / Евдокимов Вячеслав

Максим Глушенков, недавно подписавший контракт с петербургским "Зенитом", коротко и ёмко ответил своим хейтерам. Футболист назвал их "клоунами" и отметил, что в его новой команде "всё хорошо".

"Уважаемые клоуны, в "Зените" всё хорошо", — сказал полузащитник в видео, опубликованном его девушкой Анной.

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Напомним, Максим Глушенков подписал контракт с "Зенитом". Соглашение рассчитано на четыре года и подразумевает продление ещё на один сезон. Ранее он выступал за московский "Локомотив".

Матвей Константинов
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