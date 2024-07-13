"Клоуны, в "Зените" всё хорошо": Максим Глушенков коротко ответил своим хейтерам

Максим Глушенков, недавно подписавший контракт с петербургским "Зенитом", коротко и ёмко ответил своим хейтерам. Футболист назвал их "клоунами" и отметил, что в его новой команде "всё хорошо".

"Уважаемые клоуны, в "Зените" всё хорошо", — сказал полузащитник в видео, опубликованном его девушкой Анной.