"Клоуны, в "Зените" всё хорошо": Максим Глушенков коротко ответил своим хейтерам
Максим Глушенков назвал своих хейтеров "клоунами"
Максим Глушенков. Обложка © ТАСС / ФК "Зенит" / Евдокимов Вячеслав
Максим Глушенков, недавно подписавший контракт с петербургским "Зенитом", коротко и ёмко ответил своим хейтерам. Футболист назвал их "клоунами" и отметил, что в его новой команде "всё хорошо".
"Уважаемые клоуны, в "Зените" всё хорошо", — сказал полузащитник в видео, опубликованном его девушкой Анной.
Напомним, Максим Глушенков подписал контракт с "Зенитом". Соглашение рассчитано на четыре года и подразумевает продление ещё на один сезон. Ранее он выступал за московский "Локомотив".